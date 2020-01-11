بث مباشر لمراسم تنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نُصّب هيثم بن طارق، سلطانا جديدا لعُمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية مساء الجمعة، وفقا لما أعلنه البلاط السلطاني فجر السبت.

ونقدم لكم بثا مباشرا من مراسم تنصيب السلطان الجديد لعمان وفقا للتلفزيون العماني الرسمي.

وكان مجلس الدفاع قد نشر صورا من الاجتماع الذي عقد، موضحا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم ردا كريما من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه.."

وأضاف المجلس في بيانه: "تشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان".