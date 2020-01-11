إيران تعترف بإسقاط الطائرة الأوكرانية "دون قصد".. هذا ما قاله الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية، السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت نتيجة "خطأ بشري"، بعد استهداف الطائرة "دون قصد"، وفقا لتقرير برس تي في الإيراني.

وفي وقت سابق، نفى رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده أن تكون طائرة الركاب التي تحطمت في طهران، الأربعاء الماضي، قد سقطت بصاروخ، وذلك مع توالي التصريحات والتقارير التي ترجح إصابتها بصاروخ.

وسقطت طائرة الركاب الأوكرانية من طراز بوينغ 737، التي كانت تحمل على متنها 176 شخصا، عقب إقلاعها. ووقع الحادث بعد وقت قليل من إطلاق إيران صواريخ على قواعد عسكرية في العراق تضم قوات أمريكية.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، في مؤتمر صحفي، إن "الشيء الواضح بالنسبة لنا ويمكننا أن نقوله على وجه اليقين هو أن هذه الطائرة لم تصب بصاروخ. كما قلت الليلة الماضية، هذه الطائرة اشتعلت فيها النيران لأكثر من دقيقة ونصف، وكانت في الهواء، والموقع يدل على أن الطيار كان يحاول العودة للمطار". وتابع بالقول إن الفيديو المتداول عن ضرب الطائرة "لا يمكن تأكيده علميًا".