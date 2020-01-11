مسؤول في الإدارة الأمريكية يهاجم إيران: تهورها يسفر عن عواقب وخيمة

نشر السبت ، 11 يناير / كانون الثاني 2020

المشاهد الأولية لحطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها في إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه مسؤول في الإدارة الأمريكية كلمات "ٌقاسية" لإيران، بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، السبت.

ورأى المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية أن تصرفات إيران "المتهورة" تسفر عن عواقب وخيمة، مشيرا إلى أن على إيران أن تتصرف كدولة طبيعية حاليا أكثر من أي وقت مضى.

وقال المسؤول عن الحادثة: "هذه مأساة رهيبة، ارتكبت إيران خطأ جسيما، تصرفات إيران المتهورة تسببت مجددا بعواقب وخيمة"، على حد تعبيره.

وأضاف المسؤول الأمريكي قائلا: "من المهم الآن أن تكف إيران عن طموحاتها الطائشة وأن تبدأ بالتصرف كدولة طبيعية"، حسب وصفه.

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بسبب "قرار خاطئ" في ظل تصاعد التوتر مع أمريكا فجر الأربعاء والذي نتج عنه قصف طهران لقاعدتين أمريكيتين في العراق.