عمرو أديب يعلق على بيان مصر "العنيف" لإثيوبيا بملف سد النهضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الإعلامي المصري، عمرو أديب، الضوء على المشكلة بين مصر وإثيوبيا بعد فشل المحادثات الأخيرة بين الجانبين بالإضافة إلى السودان، ملقيا الضوء على بيان وزارة الخارجية المصرية "العنيف جدا."

وقال عمرو أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "المسألة ببساطة إن الدولة المصرية طلعت بيان عنيف جدا على لسان وزارة خارجيتها وقالت إن عندنا مشكلة مع إثيوبيا، مش عمرو ألي بيقول، وهذا الأمر هو أول الرقص حنجلة، وهذا الأمر كان واضح منذ مدة، النهارده الإثيوبيين مكملين في هذا الأمر.."

وأضاف: "الي هاممني في الأخبار القادمة من إثيوبيا أن الإثيوبيين يتحدثون عن تمسك مصر بحقها، يعني الإثيوبين بقولوا ايه؟ بيقولوا المصريين متمسكين بحقهم أوي ومصرين، أنا أنبسط لما أعرف إن المفاوض المصري بتاعي متمسك في حقوقنا وبحاجتنا.."

وتابع قائلا: "كان في حوار من يومين مع ترامب فلمح فيه انه هو كان وراء جائزة نوبل الي أخذها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لأنه عمل اتفاق سلام مع إيريتريا وقال إن الرئيس ده عمل اتفاق سلام فأنا دعمته لأن يأخذ جائزة نوبل وأخذها بالفعل، هل أمريكا والبنك الدولي حيقدر يحط ضغط ونوصل لقرار في واشنطن؟ أتمنا هذا إنا إذا لم يحدث هذا، السيارة ترجع إلى الخلف.."