أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رجح وزير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، أن يكون الإيرانيون قد حاولوا طمس الأدلة لإخفاء السبب الحقيقي لإسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال دانيلوف لـCNN: "ربما كان لدى الإيرانيون رغبة بألا يٌكشف شيء"، وأضاف قائلا: "لقد تصرفوا (في موقع الحادث) بسرعة لإخفاء كل شيء"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الأوكراني في مقابلة مع CNN في العاصمة الأوكرانية، كييف، السبت، قائلا: "ما فعلوه وما بدا عليه الوضع عندما عايناه كان فظيعا".

وأشار دانيلوف إلى أن المحققين الأوكرانيين توصلوا إلى قناعة أن الطائرة ضُربت بصاروخ خلال رحلتها من طهران إلى كييف بعد 3 ساعات فقط من بدء عملهم في موقع الحادث.

ولم تعترف إيران في البداية باستهداف الطائرة الأوكرانية، لكنها أكدت السبت أن الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري استهدفها عن طريق "الخطأ" بناء على اعتقاد أنها صاروخ كروز يتجه نحو طهران في ظل التصعيد مع أمريكا.