بعد استقبال أمير قطر.. المرشد الإيراني يوجه رسالة لدول المنطقة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي باللوم على أمريكا بسبب التطورات "العنيفة" التي شهدتها المنطقة مؤخرا ودعا إلى توطيد العلاقات بين دول المنطقة، وفقا لمقتطفات من بيان نُشر عبر موقعه الرسمي، الأحد.

وأصدر خامنئي البيان بعد لقائه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة الأخير إلى طهران، وقال فيه: "السبب في التطورات العنيفة في منطقتنا الوجود الذي يتسبب بالفساد، لأمريكا وجماعاتها".

وأشار المرشد الإيراني إلى أن الحل لمواجهة هذه الوضعية يكمن في الاعتماد على التعاون بين دول المنطقة داعيا إلى تقوية العلاقات بين هذه الدول وتجنب التأثر بالتدخلات الخارجية.

وعن العلاقات مع الدوحة، قال خامنئي: "يجب توسيع نطاق العلاقات الإيرانية-القطرية، بالطبع أولئك الموجودون في تلك المنطقة في الطرف الآخر من العالم لا يحبذون علاقات أكثر قربا بين دول المنطقة، هذا ليس شأنهم ولن تقبل دول المنطقة هيمنتهم وتدخلهم"، على حد تعبيره.

وكان قد أجرى أمير قطر زيارة مفاجئة إلى إيران في وقت سابق الأحد، التقى خلالها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والمرشد الإيراني، علي خامنئي، وأكد أن العلاقات بين البلدين تاريخية والقنوات مفتوحة دائما للإيرانيين، واصفا إياهم بـ"الأشقاء".