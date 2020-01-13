وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم حسن نصرالله.. فماذا قال عن تصفيته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، الإثنين، مشيرا إلى أن إيران لن تنجح بحمايته من "التصفية".

وقال كاتز في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل. مع تفاقم محنته، تزداد غطرسته. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات اسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته. إذا تحدى إسرائيل - فلن يساعده ذلك أيضا".

وكان قد هاجم نصر الله إسرائيل في كلمة ألقاها الأحد، بعد مقتل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفا إياها بـ"الأداة العسكرية بيد أمريكا".

وقال الأمين العام لحزب الله إن الهجوم الإيراني كان في قاعدة عين الأسد والعزاء في إسرائيل، لافتا إلى أن على الإسرائيليين أن يأخذوا التهديدات الإيرانية بجدية، مشيرا إلى أن إيران أبلغت واشنطن عبر وسطاء أنها ستضرب إسرائيل في حال ردت أمريكا على ضربات طهران.

وكانت قد وجهت إيران ضربات صاروخية على قاعدتين تضمان قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، ردا على مقتل سليماني ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي في العراق، أبو مهدي المهندس.