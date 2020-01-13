لافروف يكشف ما أفضت إليه المفاوضات بين السراج وحفتر في موسكو

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نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الإثنين، أن المحادثات التي دامت 6 ساعات بين الأطراف الليبية المتنازعة وكانت تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار غير مسبوق فشلت بالوصول إلى أهدافها لكنها حققت "تقدما معينا".

وأشار لافروف إلى أن رئيس حكومة الوفاق، المعترف بها من الأمم المتحدة، فائز السراج، وقع على الاتفاق لكن قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، طلب وقتا إضافيا لمراجعة الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الروسي: "الجنرال حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والناطق باسم مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ينظران إلى هذه الوثيقة بإيجابية وطلبا وقتا إضافيا للصباح التالي لاتخاذ قرار بشأن التوقيع"، وأضاف قائلا: "أتمنى أن يتخذا قرارا إيجابيا".

وتتضمن مسودة الاتفاقية التزاما غير مشروط بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الأحد، وخط اتصال بين الأطراف المتحاربة "للتوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام"، إلى جانب إجراءات تقود نحو تخفيض منسق للتصعيد العسكري.

وعُقدت هذه المفاوضات في العاصمة الروسية موسكو برعاية وزارتي الخارجية والدفاع لكل من روسيا وتركيا، على أن تستأنف المحادثات بين الجانبين الثلاثاء.