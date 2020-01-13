بوتين مازحا يطالب بشار الأسد بدعوة ترامب إلى زيارة دمشق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في رحلة إلى دمشق الأسبوع الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد، إنه يجب عليه دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السورية، وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس".

"ادعوه وسيأتي!" سمع بوتين مازحا وهو يقول للأسد في حلقة من مسلسل "موسكو. الكرملين. بوتين" والتي أذيعت، الأحد، على تليفزيون "روسيا -1" الحكومي.

وقال الأسد إنه سيكون على ما يرام مع زيارة ترامب، فيما أجابه بوتين بشكل عرضي، "سوف أخبره بذلك"، وضحك الرئيسان على الفكرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد زعماء في العالم يمزحون حول ترامب، ففي ديسمبر كانون الأول الماضي، رصدت كاميرات التصوير رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهم يضحكون سخرية من مؤتمرات ترامب الصحفية الطويلة أثناء قمة الناتو في لندن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقى نظيره السوري بشار الأسد في زيارة أجراها، الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة السورية وجاب خلالها بعض شوارع دمشق.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين تنقل من المطار إلى مقر تجميع قيادة القوات الروسية في سوريا، وجاب بعض شوارع دمشق في سيارته.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي التقى الأسد في مقر تجميع القيادة الروسية واستمع الرئيسان إلى تقارير من مسؤولين عسكريين حول الوضع في مناطق سورية عدة.