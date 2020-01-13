حمد بن جاسم: زيارة أمير قطر لإيران مهمة لتهدئة الأوضاع في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر حمد بن جاسم وزير خارجية قطر الأسبق، زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى طهران، "مهمة في الظروف الحالية والتي تتطلب بناء جسور للتوصل لحوار سياسي يهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة"، على حد وصفه.

وقال حمد بن جاسم رئيس الوزراء الأسبق في قطر، الاثنين، في تغريدة له على تويتر، "زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى طهران، هي زيارة مهمة في توقيتها وفي دلالاتها وتؤكد ثوابت السياسة القطرية المبنية على حسن الجوار والحوار البناء خاصة في الظروف الحالية التي تتطلب بناء الجسور للتوصل لحوار سياسي يهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة".

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، زار العاصمة الإيرانية طهران، الأحد، في أعقاب مشاركته في عزاء السلطان قابوس بن سعيد، في مسقط، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها المنطقة.

واعترفت طهران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ إيراني مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، وفي وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا كبيرًا.