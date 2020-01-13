ترامب يهاجم الديمقراطيين بسبب سليماني: يحاولون تصويره كشاب رائع

أتلانتا، الولايات لمتحدة الأمريكية (CNN) – دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رواية إدارته حول السبب الذي أدى لاتخاذ قرار قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وهاجم الحزب الديمقراطي وما وصفه بـ"اليسار المتطرق" متهما الحزب بتصوير "الإرهابي" على أنه "شاب رائع".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الإعلام المضلل وشركاؤه الديموقراطيون يعملون بجد لتحديد ما إذا كان الهجوم المستقبلي الذي كان يعتزم الإرهابي سليماني تنفيذه وشيكا أو لا وهل كان فريقي على توافق".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا في التغريدة نفسها: "جواب السؤالين نعم بقوة، لكن ذلك لا يُهم في الحقيقة بسبب ماضيه المريع"، في إشارة إلى سليماني.

وفي تغريدة لاحقة قال ترامب: "الديمقراطيون والإعلام المضلل يحاولون تصوير الإرهابي سليماني على أنه شاب رائع، فقط لأنني قمت بما كان يجب القيام به منذ 20 عاما".

وتابع الرئيس الأمريكي في التغريدة ذاتها قائلا: "كل ما أفعله، إن كان في الاقتصاد أو الشؤون العسكرية أو كل شيء آخر سيقابل بازدراء من جانب اليسار المتطرف، لن تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون"، على حد تعبيره.

ورفض كل من وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أو مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، في مقابلتين أجرياهما نهاية الأسبوع، الكشف عن معلومات استخباراتية حول العملية التي كان يعتزم سليماني تنفيذها.

من جانبه، قال ترامب في مقابلة أجراها الجمعة إنه أعطى الضوء الأخضر للهجوم الذي قتل قائد فيلق القدس، مطلع الشهر الجاري، وذلك لأنه يعتقد أن الأخير كان يستهدف السفارات.