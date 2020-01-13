المتحدث باسم الرئاسة التركية لـCNN: قتل سليماني "عملية استفزازية"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية والمستشار الخاص، إبراهيم قالن، الإثنين، استهداف القوات الأمريكي لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، واصفة إياه بـ"التصرف الاستفزازي".

وقال قالن في حوار مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، الإثنين، إن بلاده قلقة إزاء تداعيات الخطوة الأمريكية على المدى البعيد، وتأثيرها على استشفاء العراق وكيانه كدولة، إلى جانب العملية السياسية في سوريا وجهود السلام في اليمن.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية موقف بلاده قائلا: "عندما يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات فقد تثمر عن مكاسب سياسية على المدى القصير، لكنهH تعرض من الجميع للخطر"، على حد تعبيره.

وأكد قالن أن تركيا تجري محادثات مع الأمريكيين والإيرانيين لضمان عدم إغراق المنطقة بموجة عنف أخرى، ولفت إلى أن أنقرة وواشنطن "على الصفحة نفسها" حول الصورة الكبرى في المنطقة لكن إيران "لاعب مهم" لا يجب أن يُهمل.

وعند سؤاله حول الرواية الأمريكية التي بررت بها واشنطن قتل سليماني، رفض المتحدث باسم الرئاسة التركية الإجابة وقال: "لهم أسبابهم"، في إشارة إلى الأمريكيين.

وبشأن رغبة الرئيس الأمريكي بوجود أكبر لحلف شمال الأطلسي في المنطقة، قال قالن إن ذلك ممكن ولكن بـ"طريقة ذكية"، لافتا إلى أن باستطاعة قوات الحلف إعادة إعمار العراق.