أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير العدل الأمريكي وليام بار إن 21 مُتدربًا من العسكريين السعوديين سيتم ترحيلهم إلى بلادهم، اليوم، بعد تحقيقات في قضية إطلاق الملازم بسلاح الجو السعودي محمد الشمراني النار بقاعدة بينساكولا في فلوريدا، التي أدت إلى مقتل 4 أشخاص (منهم الشمراني).

وأوضح بار، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن 21 طالبًا قد تم إلغاء تسجيلهم في البرامج التدريبية، وسيعودون إلى المملكة العربية السعودية.

كانت CNN قالت يوم السبت لأول مرة أنه سيتم طرد أكثر من 10 جنود سعوديين من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورُغم ذلك، قال وزير العدل الأمريكي إن واشنطن لها علاقة طويلة الأمد مع السعوديين في قطاع التدريب، لافتا أن هذه الشراكات العسكرية مُهمة للبلاد، على حد قوله..

وأضاف بار إلى أن المحققين خلصوا إلى أن إطلاق النار قس القاعدة البحرية الجوية في بينساكولا الشهر الماضي كان "عملاً إرهابيًا".

وتابع بار: "هذا عمل إرهابي"، مشيرًا إلى أنه كان هناك "نفوذ جهادي".

كان الشمراني مُطلق النار قد كتب في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر/أيلول الماضي تُفيد بأن "العد التنازلي قد بدأ".

وقال وزير العدل الأمريكي إن عدة رسائل أخرى نُشرت عبر الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك منشور قبل ساعتين من الهجوم.