أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعلن المدعي العام ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، الاثنين، نتائج التحقيق الجنائي في حادث إطلاق النار في 6 ديسمبر كانون الأول الماضي، في قاعدة بنساكولا البحرية الجوية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد البحرية الأمريكية وإصابة 8 آخرين.

وأطلق النار الحادث الضابط السعودي محمد الشمراني، الذي كان يشارك في برنامج تدريبي في الولايات المتحدة، وقتل في الحادث.

وحسبما ذكرت CNN، في وقت سابق، فإنه من المتوقع أن تعلن وزارة العدل الأمريكية أن حادث إطلاق النار في قاعدة بنساكولا، "عمل إرهابي"، وفقًا لمسؤول أمريكي.

ولم يتم توجيه اتهام إلى أي أشخاص آخرين في الحادث، كجزء من التحقيق، فيما تعهدت الحكومة السعودية بدعمها الكامل.

وكانت مصادر أكدت لـCNN، أنه سيتم ترحيل أكثر من 12عسكريًا سعوديًا، يتدربون في منشآت عسكرية أمريكية، من الولايات المتحدة بعد مراجعة أعقبت حادث إطلاق النار.

وقال مصدران لـCNN، إن السعوديين ليسوا متهمين بمساعدة الملازم في سلاح الجو السعودي البالغ من العمر 21 عامًا محمد الشمراني، لكن هناك شكوك حول صلات هؤلاء العسكريين بحركات متطرفة، وفقا لما ذكره شخص مطلع على تفاصيل التحقيقات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأحد، إن وزارة العدل "اتخذت خطوات عديدة في أعقاب إطلاق النار لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى. لقد أصدرت عددًا من التوجيهات المتعلقة بفحص ملفات جميع طلابنا الأجانب، وسياسات التسلح وما إلى ذلك، لذا فإننا نفعل كل ما في وسعنا. يجري التحقيق من قبل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، "أعتقد أننا نتوخى الحذر الشديد. من الواضح أن بينساكولا أظهر أن هناك أخطاء، وأعتقد أنه بسبب وفرة الحذر، يقوم وزير الدفاع إسبر باتخاذ هذه الإجراءات لحماية جنودنا".

وخضع حوالي 10 من المتدربين السعوديين في قاعدة بنساكولا، للتحقيق في حادث إطلاق النار باعتباره هجومًا إرهابيًا محتملاً، وبدأ البنتاغون مراجعة لجميع المتدربين العسكريين السعوديين في البلاد، وعددهم حوالي 850 طالبًا.