نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

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موسكو، روسيا (CNN)--قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، غادر موسكو دون توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار تم صياغته خلال المحادثات مع حكومة فايز السراج في موسكو برعاية روسيا وتركيا، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف لافروف، حسبما نقلت تاس، "سنواصل جهودنا في هذا الصدد، حتى الآن لم نصل إلى نتيجة نهائية".

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وقع الاتفاق الذي يحدد وقف إطلاق النار غير المشروط في ليبيا، فيما طلب خليفة حفتر وقتًا إضافيًا لمراجعة وثيقة الاتفاق.

ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي، فإن مسودة الاتفاقية تحدد الالتزام غير المشروط بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه يوم الأحد، وهو خط اتصال بين الأطراف المتحاربة "من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

وجرت المحادثات في موسكو، الاثنين، بوساطة وزارتي الخارجية والدفاع في كل من تركيا وروسيان فيما تستعد ألمانيا لاستضافة قمة حول السلام في ليبيا في 19 يناير كانون الثاني الجاري.