دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الثلاثاء، أن إيران تقف مع سوريا حتى خروج جميع من وصفهم بـ"الأعداء" من أراضيها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس شبه الرسمية الإيرانية.

وقال سلامي لدى استقباله الوفد السوري الذي وصل إلى طهران الإثنين لتقديم العزاء بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، إن إيران تقف مع سوريا حتى خروج جميع "الأعداء" منها، معربا عن ثقته بحدوث ذلك.

وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن بلاده تعد وحدة الأراضي السورية مثل وحدة أراضيها، وقدم التعزية بدوره للوفد السوري بمقتل سليماني كونه "جاهد" على الأراضي السورية لمحاربة "الإرهاب"، وفقا لفارس.

وكان قد وصل سوري رفيع المستوى إلى العاصمة الإيرانية، الإثنين، يرأسه رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، ويضم وزير الخارجية، وليد المعلم، ووزير الدفع علي أيوب.

وقلدت سوريا سليماني وسام "بطل الجمهورية" لمساهمته في "محاربة الإرهاب" على أراضيها، ومن المقرر أن يسلم أيوب الوسام لعائلة قائد فيلق القدس السابق.