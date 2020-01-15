ظريف: إيران لم تطلب إخراج القوات الأمريكية من العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده لم تطلب إخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، لافتا على أن هذا الطلب قدمه "العراقيون" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات لظريف من نيودلهي في الهند، حيث قال: "البرلمان العراقي من صوت ضد التحشيد الأمريكي الكبير"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تجلب السلام والاستقرار للمنطقة أبدا".

وحول الاتفاق النووي الإيراني والبيان الذي أصدره وزرا خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قال ظريف: "أعتقد أنه (الاتفاق النووي) كان أفضل الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الماضي القريب، وكان واحدا من بعض الإنجازات القليلة للدبلوماسية المتعددة".

ووقلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيانها الصادر، الثلاثاء عن الاتفاق النووي: "إننا لا نقبل الحجة بأن إيران يحق لها خفض امتثالها للاتفاق النووي، الموقع مع الدول بين إيران والدول الكبرى في أذار/مارس 201".

وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى تصرفات إيران، فإنه لم يبق أمامنا خيار سوى أن نسجل اليوم قلقنا من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأن نُحيل هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة عملاً بآلية تسوية المنازعات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 36 من الاتفاق النووي".