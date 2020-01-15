شاهد.. ما الذي يحصل في إيران بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن المملكة العربية السعودية و"الكيان الصهيوني" على حد تعبيره، وراء خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي.

وأوضح روحاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ببلاده: "نحن مستعدون للعودة الى الاتفاق إذا ما عاد الاوروبيون، معتبرا أن أميركا هي المسؤولة عن الجرائم المرتكبة بحق إيران في الحرب المفروضة وفي العقوبات".

وعن مقتل سليماني، قال روحاني: "سليماني كان حارساً للحدود الإيرانية.. إيران سترد على اغتيال الفريق سليماني بإخراج أميركا من المنطقة وستعمل على ذلك ولو طال الزمن.. الشهيد سليماني قتل غدرا وكان نبراسا للشهادة"، محذرا: "أخطأتم (أمريكا) في المنطقة وأخطأتم في العقوبات وأخطأتم في اغتيال الفريق سليماني.. اليوم جنود أميركا في خطر وغداً جنود أوروبا".

وعن إسقاط الطائرة الأوكرانية، لفت روحاني إلى أن "القضية كانت مؤلمة لنا جميعا، منوها الى ان الذين ارتكبوا خطأ الطائرة (الاوكرانية) هم ذاتهم يدافعون بكل ما لديهم عن الوطن.. مؤسسات الدولة تشارك في التحقيقات بشأن اسقاط الطائرة الاوكرانية لاتخاذ خطوة مقنعة، هذا الخطأ لا يمكن التغاضي عنه وهو خطا مؤلم ومؤسف".