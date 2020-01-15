ساندرز بمناظرة CNN: ترامب قد يجرنا لحرب مع إيران أسوأ من تلك في العراق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال بيرني ساندرز، أحد المرشحين المتقدمين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي بسباق انتخابات 2020، إن الرئيس دونالد ترامب، قد يقوم بجر البلاد إلى حرب مع إيران هي أسوأ من تلك التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.

جاء ذلك في مناظر استضافتها CNN للمرشحين الديمقراطيين، حيث قال ساندرز: "ما علينا مواجهته كأمة هو أن أكبر كارثتين بالسياسة الخارجية في حياتنا كانتا الحرب في فيتنام والحرب في العراق، كلاهما استند على أكاذيب والآن ما يدفعني للقلق بصورة بالغة يتمثل بأن لدينا رئيسا يكذب مجددا وقد يجرنا إلى حرب قد تكون أسوأ من تلك في العراق".

وتابع ساندرز قائلا: "ما نحتاج للقيام به هو الحصول على تحالف دولي، لا يمكننا الاستمرار بالتعامل بصورة فردية، كما تعلمون الاتفاق النووي مع إيران عمل عليه مع عدد من حلفائنا، ويجل علينا إلغاء ما قام به ترامب وإعادة التحالف مجددا والتأكد من ع\م حصول إيران أبدا على سلاح نووي".

وكان بيان مشترك لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء، قد أكد على رفض خفض إيران التزاماتها لبنود الاتفاق النووي، مُحذرًا من تداعيات "حادة وغير قابلة للعودة عنها" قد تترتب على خطوات طهران الأخيرة.

وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى تصرفات إيران، فإنه لم يبق أمامنا خيار سوى أن نسجل اليوم قلقنا من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وأن نُحيل هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة عملاً بآلية تسوية المنازعات، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 36 من الاتفاق النووي".