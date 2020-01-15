بعد تأكيد ترامب.. هل دفعت السعودية مليار دولار لاستضافة قوات أمريكية؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية قامت بإيداع مليار دولار مقابل استضافة قوات أمريكية على أراضيها ضمن جهود مشاركة تحمل أعباء تكلفة بقاء هذه القوات.

صورة أرشيفية لعناصر بالقوات الأمريكية

تصريح ترامب جاء في مقابلة مع قناة فوكس الأمريكية، الأسبوع الماضي، حيث قال: "قلت (للسعودية) اسمعوا، أنتم دولة غنية جدا، تريدون المزيد من القوات؟ سأرسلها لكم، ولكن عليكم الدفع لنا، هم يدفعون لنا، قاموا بإيداع مليار دولار في البنك".

وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون"، تقول إن المحادثات جارية مع المملكة العربية السعودية حول كيفية المساعدة بدفع تكاليف بقاء قوات أمريكية.

ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم البنتاغون قالت في بيان لـCNN: "المملكة العربية السعودية وافقت على المساهمة بتكاليف هذه النشاطات (بقاء القوات الأمريكية) والمحادثات جارية لإضفاء الطابع الرسمي على هذه المساهمات، مساهمات كهذه لا تؤدي لإرسال قوات أمريكية جديدة، ولا تدفع وزارة الدفاع لأخذ مهمة أو مسؤوليات جديدة".

وأضافت المتحدثة قائلة: "في الوقت الذي لن نعلق فيه على اتفاقيات دفاعية ثنائية، وبصورة أوسع، تشجع الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الأعباء بين الشركاء في دعم المصالح الأمنية المشتركة لتشمل الدفاع عن الخليج العربي".

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بآلاف من عناصر القوات الأمريكية وبطاريات الصواريخ الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية كرد على ما وصفه مسؤولون بالبنتاغون بـ"ازدياد التهديد الإيراني".