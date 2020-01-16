السيستاني يخضع لجراحة ناجحة في بغداد بعد إصابته بكسر في الفخذ

بغداد، العراق (CNN)-- ذكر بيان صادر عن مكتب السيستاني والسفارة الأمريكية في بغداد، أن المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة في بغداد، صباح الخميس، وذلك بعد كسر فخذه الأيسر يوم الأربعاء.

وأكد البيان، نجاح الجراحة التي قام بها فريق طبي عراقي، مشيرًا إلى أنه يقضي فترة النقاهة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد "لقد تلقينا بسرور نبأ نجاح جراحة صاحب السمو آية الله العظمى علي السيستاني"، مضيفة أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق "سيكون في صلواتنا خلال فترة النقاهة".

وفي خضم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، والتي بدأت في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي، أدان السيستاني البالغ من العمر 89 عاماً، والذي نادرًا ما يظهر علانية، استخدام "القوة المميتة" من قبل قوات الأمن العراقية تجاه المتظاهرين وطالب باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، استجابة لمطالب المتظاهرين.