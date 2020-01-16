نبذه القذافي ولجأ لأمريكا قبل عودته إلى ليبيا.. من هو حفتر؟

حفتر لـCNN: لن نتعاون مع أي عمل عسكري أوروبي بليبيا ويجب رفع الحظر عن الجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الألمانية، في حسابها على تويتر، الخميس، إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، جدد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المبرم حاليا في ليبيا بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة فايز السراج، وذلك في أعقاب لقاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع حفتر في مدينة بنغازي الليبية.

ونقلت الخارجية الألمانية عن ماس قوله، أن ”الجنرال حفتر أبدى استعداده للمساهمة في إنجاح مؤتمر ليبيا في برلين وهو مستعد للمشاركة. كما كرر التزامه بوقف إطلاق النار الحالي“.

وكانت ألمانيا دعت لعقد قمة في العاصمة برلين في 19 يناير كانون الثاني الجاري، لبحث الأزمة الليبية، بحضور عدد من قادة دول الجوار وأطراف النزاع في ليبيا، فضلا عن الدول المشاركة في مفاوضات تسوية الأزمة الليبية.

وكان الجنرال خليفة حفتر، غادر اجتماعات موسكو، قبل يومين، دون التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على الرغم من موافقة فايز السراج رئيس حكومة طرابلس على الاتفاق.

وبدأت قوات حفتر، الزحف للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس منذ أبريل نيسان الماضي، فيما أعلنت تركيا إرسال قوات إلى ليبيا للمشاركة في القتال إلى جانب القوات الموالية لحكومة السراج، بعد توقيع مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين، مما أثار حفيظة عدد من دول الجوار خاصة مصر واليونان وقبرص.