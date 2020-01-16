دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الضربات الصاروخية لبلاده ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق "وضعت البنتاغون في حالة استنفار على مدى 24 ساعة، وأرغمت الولايات المتحدة على التراجع عن تهديداتها"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، الخميس.

وأشار روحاني في كلمة متلفزة، الخميس، إلى أن طهران لم يعد لديها أي التزامات بالاتفاق النووي، وأنه "لا قيود على البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف الرئيس الإيراني في كلمته، أن "الأمريكيين انتهجوا خططا سقيمة وخاطئة ضد إيران" معتبرًا أن "الشعب الإيراني أصبح اليوم أكثر قوة وعزيمة في مواجهة الحظر والمؤامرات الأمريكية"، على حد وصفه.

وفيما يتعلق بتداعيات الغارة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قال حسن روحاني، إنها أثرت على أسواق العملات وأسعار النفط في العالم، لافتًا إلى أنها "خلفت أثارا سياسية ونفسية على صعيد المنطقة جمعاء".

وفي معرض إشارته إلى الرد الإيراني على مقتل سليماني، قال "هل توجد دولة في العالم اليوم تعلن لأمريكيا صراحة، بأنها أمطرت إحدى قواعدها العسكرية الرئيسية في المنطقة بالصواريخ؟".

وشدد رئيس إيران، على أن "الشعب الإيراني ليس كباقي الشعوب كي يخضع لسياسات أمريكا"، وأن "مخططات الأعداء لن تحرف هذا الشعب عن مساره، وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي يمر بها البلاد اليوم جراء ممارسات قوى عالمية متغطرسة تنتهك القوانين الدولية وأعلنت رسما الحرب ضد البلاد"، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال روحاني إنه لا يواجه أي قيود على تطويره، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018.