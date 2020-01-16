أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بـ"بيع" الاتفاق النووي، مستندًا إلى ما تناولته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها بأن الرئيس ترامب هدد أوروبا بفرض تعريفة جمركية على السيارات، إذا لم يحذروا إيران من انتهاك الاتفاق النووي.

وقال ظريف، في تغريدة له على تويتر، "لقد باعت E3 (الدول الأوروبية الثلاث)، بقايا الاتفاق النووي لتجنب تعريفة ترامب الجمركية".

وأعلن السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، رفضه لما ورد في تقرير واشنطن بوست، وقال في تغريدة له على تويتر، "لقد تحدثت إلى محرر واشنطن بوست، وطلبت منه التراجع عن القصة"، مضيفًا "لا أصدق هذه القصة".



تسعى CNN للحصول على رد من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن هذه المطالبات.

وأطلقت الدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والمعروفة باسم E3، آلية جديدة للنزاع حول الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية القرارات الإيرانية الأخيرة الخاص بالتراجع عن التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في 2015، مما يعني تزايد احتمالات إعلان انتهاء وإلغاء الاتفاق النووي كع إيران كليًا.