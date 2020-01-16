تعرف على مطالب 5 دول من إيران في حادث الطائرة الأوكرانية

نشر الخميس ، 16 يناير / كانون الثاني 2020

المشاهد الأولية لحطام الطائرة الأوكرانية بعد سقوطها في إيران

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حدد وزراء من 5 دول فقدت مواطنين في حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني بالعاصمة الإيرانية طهران، قبل أقل من أسبوعين، مطالب تلك الدول من إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة بصاروخ بالخطأ.

وطالب وزير الشؤون الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، بإجراء تحقيق دولي شفاف في الحادث، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية كندا، والسويد وأوكرانيا، ووزير الخارجية الأفغاني، ووزير الشرق الأوسط البريطاني اندرو موريسن.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي في لندن، الخميس، إنه سيتم نشر إطار للتعاون، في وقت لاحق، الخميس.

وأضاف أن الإطار يتركز على 5 مطالب هي:

1 - الوصول الكامل ودون عوائق للمسؤولين إلى إيران وداخلها لتقديم الخدمات القنصلية.

2. التأكد من أن عملية تحديد هوية الضحية تتم بكرامة وشفافية ووفقًا للمعايير الدولية وأن يتم احترام رغبات العائلات فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن في جميع الحالات.

3- ضمان إجراء تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف مفتوح، وفقا لاتفاقية الطيران المدني الدولي.

4 - التأكد من أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وتعترف بواجباتها تجاه عائلات الضحايا، بما في ذلك التعويض.

5 - ضمان المساءلة عن المسؤولين عن التحقيق الجنائي المستقل، تليها إجراءات قضائية شفافة ونزيهة تؤكد المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان.

وأوضح وزير الخارجية الكندي، أن "المجتمع الدولي يراقب. اتخذنا خطوة إيجابية أولى، وحقيقة فإن اعتراف إيران بالمسؤولية الكاملة، لا يعفيها من المسؤوليات".

وتابع الوزير الكندي، "نتوقع ونطلب تعاون السلطات الإيرانية في كل خطوة: الخدمات القنصلية، وتحديد الرفات، والتحقيق مع المسؤولين".

واعتبر شامبان، أن العالم "ينتظر الإجابات على الأسئلة في الحادث، ولن نستريح حتى نحصل عليها".