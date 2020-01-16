دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الناشط المصري، وائل غنيم رسالتين الأولى إلى المقاول المصري المعارض، محمد علي، والدعوات التي وجهها للخروج بمظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير مؤكدا أن المظاهرات نزلت في 2011 كانت عن جهل ولا يريد تكرار هذا الجهل.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره غنيمك على صفحته بتويتر، حيث قال: "أنا بوجه رسالة لأخوي محمد علي، اتلم يا محمد يا علي، أخوك وائل غنيم الي نزل في 2011 وحرض الناس أنها تنزل بيقول لك إن الكلام ده غلط وحيبوظ البلد".

وتابع قائلا: "إحنا نزلنا عن جهل في 2011 مينفعش نكرر الجهل، نعذر بجهلنا مرة ولكن لا نعذر بجهلنا مرة أخرى، هي البلد مش ناقصة، أنت لا عندك لا أفكار ولا نيله.."

وفي مقطع فيديو منفصل، وجه وائل غنيم رسالة ثانية إلى قناة الجزيرة، قال فيه: "أنا أتحدى قناة الجزيرة القطرية أنها تستضيفني في برنامج عشان أتكلم فيه عن الثورة المصرية بصفتي مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد وأول من أشعل شرارة الثورة باعترافاتكم، أنا عايز أتكلم عن ذكرياتي في الثورة عشان أديكو هذا العمل الحصري وفي المناسبة رح أتكلم عن سياسات قطر الإقليمية وعن ما يفعله الأمير تميم وعايز الحلقة تبقى لايف مينفعش تسجلوها من فضلكم، يلا يا بتوع قناة الجزيرة قناة الرأي والرأي الآخر ورونا بقى عشان أنا جايب الرأي الآخر".