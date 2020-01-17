في اليوم السادس من مظاهرات إيران.. هذه آخر المستجدات

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الممثل الخاص لإيران في الخارجية الأمريكية، براين هوك، الجمعة، فرض عقوبات على مسؤول عسكري إيراني "عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين"، في المظاهرات التي شهدتها طهران وعدد من المدن الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال براين هوك متحدثًا في وزارة الخارجية، إن العميد في الحرس الثوري الإيراني سيخضع لحظر التأشيرة، مشيرًا أن ذلك اول ما سيتم اتخاذه ضد المسؤول العسكري الإيراني بموجب "سلطة عقوبات محددة".

وأوضح هوك، أن وزارة الخارجية الأمريكية، استندت في قرارها بفرض العقوبات على المسؤول الإيراني، على المعلومات التي حصلت عليها الخارجية الأمريكية، من رسائل الإيرانيين حول المظاهرات، لافتًا إلى الوزارة تلقت أكثر من 88 ألف رسالة.

وكانت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعا المتظاهرين في إيران، إلى توثيق انتهاكات النظام في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإرسال رسائل إلى الخارجية الأمريكية، على خلفية قرار الحكومة الإيرانية بزيادة أسعار المحروقات.

وشهدت طهران وعدة مدن إيرانية، احتجاجات واسعة، على خلفية قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب الإدارة الأمريكية، فإن قوات الأمن الإيرانية، قتلت مئات المتظاهرين وألقت القبض على المئات أيضا.