خامنئي يتحدث بالعربية بأول خطبة جمعة منذ 8 سنوات.. هذا ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خصص المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، جزءا من خطبة الجمعة التي يلقيها لأول مرة منذ 8 سنوات، للحديث باللغة العربية متطرقا فيها إلى العلاقات مع العراق.

وقال خامنئي بالعربية: "إن مساع مغرضة هائلة بذلك لخلق نظرة سلبية بين الشعبين العراقي والإيراني وانفقت أموال ضخمة وجندت أفراد لا يشعرون بالمسؤولية في إيران ضد الشعب العراقي والساحة العراقية شهدت ضخا إعلاميا ضخما شيطانيا ضد الشعب الإيراني.. إلا أن الشهادة الكبرى (لسليماني) أفشلت كل الوساوس الخبيثة".

وتابع قائلا: "القدرة الإسلامية قدرتنا وقدرتكم تستطيع أن تتغلب على ما تحيط القوى المادية نفسها به من هيبة مادية خاضعة.. القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة والإعلام الكذاب والأساليب السياسة الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة بالتجسس والسيطرة السياسة والاقتصادية وزرع الغدة السرطانية الصهوينية في قلب بلدان غرب آسيا.."

وتابع قائلا: "بعد انتصار الثورة الإسلامية نزلت بالكيان الصهيوني ضربات أعقبها سلسلة هزائم للاستكبار".