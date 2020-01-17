قبل يومين من مؤتمر برلين.. أردوغان: خليفة حفتر رجل لا يوثق به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللواء خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، بأنه "رجل لا يوثق به"، مضيفًا في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، إن قوات حفتر واصلت قصف العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة السراج.

وأوضح أردوغان، والذي تشارك بلاده في القتال في ليبيا من خلال قوات تقاتل إلى جانب حكومة السراج في مواجهة قوات خليفة حفتر والتي بدأت منذ أبريل نيسان الماضي عملية عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

وتابع الرئيس التركي، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، "سنرى ذلك في برلين بشكل مفصل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورا مما سيقولونه في برلين"، واستدرك: "لذلك أولي أهمية كبيرة ليوم الأحد، وكذلك الإثنين والثلاثاء والأربعاء.. وآمل أن يلتزموا بتعهداتهم وإلا فإننا سنتابع الأمر".

وتستضيف العاصمة الألمانية مؤتمرًا لبحث الأزمة الليبية، بمشاركة أطراف الصراع في البلاد، فضلا عن دول الجول مصر والجزائر، بالإضافة إلى عدد من الدول الفاعلة في الأزمة الليبية.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أكدت التزام اللواء خليفة حفتر باتفاق وقف إطلاق النار، ومشاركته في مؤتمر برلين الذي يعقد الأحد 19 يناير كانون الثاني الجاري، وذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لمدينة بنغازي الليبية للقاء حفتر.

ووقعت تركيا مع حكومة السراج التي تدير مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس، مذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين في البحر المتوسط، وسط معارضة من مصر واليونان وقبرص.

في سياق مختلف، أكّد أردوغان أن ما يجري في محافظة إدلب السورية، "يُثير الإزعاج"، وأوضح أن هناك مشاكلة كبيرة في الممر بين الطرفين الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.

ولفت الرئيس التركي، بحسب الأناضول، إلى أنه يعتزم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مناقشة هذه القضايا بشكل مفصل في برلين، الأحد.