دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السلطات الإيرانية بدفع تعويضات لأسر ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية والتي سقطت بالقرب من طهران قبل نحو أسبوعين، وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصًا.

وأكد رئيس وزراء كندا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن بلاده تطالب بتحقيق شامل شفاف في حادث سقوط الطائرة، حيث اعترفت السلطات الإيرانية أنها أسقطتها بصاروخ بالخطأ، في أعقاب هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في العراق.

وأوضح ترودو، أن وزير خارجيته يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان، الجمعة، مشيرًا إلى أن حكومته تلقت تطمينات إيرانية بإجراء تحقيق دولي في أسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة، كما عبر عن عدم رضا حكومته عن سير التحقيقات في الحادث حتى الآن.

وحمل رئيس الوزراء الكندي، الجيش الإيراني مسؤولية الحادث، معتبرًا أن "المنظومة الإيرانية"، هي المسؤولة عن الحادث، وذلك بعد سؤاله حول تقارير إلقاء القبض على عدد من الإيرانيين على صلة بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية.

واجتمع في العاصمة البريطانية، الخميس، وزراء من 5 حكومات، أوكرانيا وكندا والسويد وبريطانيا وأفغانستان، وهي دول الضحايا ركاب الطائرة، وحدد 5 مطالب فيما يتعلق بالحادث.

وجاء في مقدمة تلك المطالب، تعويض أسر الضحايا، وإجراء تحقيق دولي مستقل شفاف وفقًا للقوانين الدولية.