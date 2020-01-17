نبذة سريعة عن حجم القوة الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، مقطع فيديو يوضح حجم القوة الجوية التي تتمتع بها القيادة في منطقة الشرق الأوسط من المعدات إلى القواعد.

جاء ذلك في مقطع فيديو مدته تقل عن دقيقتين، نشرته القيادة المركزية على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: " هي القيادة التي توفر قدرات في الحرب الجوية والفضائية للمساعدة في هزيمة المتطرفين الذين يستخدمون العنف في المنطقة، وكذلك الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة. والتحالف، وردع الخصوم الإقليميين".

ويشار إلى أن مقطع الفيديو هذا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص حالة توتر وتأهب بلغت ذروتها عقب العملية الأمريكية التي قتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الرد الإيراني على مقتل سليماني يتمثل بإطلاق صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق والتي تأوي عسكريين أمريكيين دون إصابات وفقا للتقارير الرسمية، في حين تتوعد طهران بما تصفه "نهاء النفوذ الأمريكي الخبيث في منطقة غرب آسيا"، على حد تعبير عدد من مسؤوليها.