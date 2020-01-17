ظريف ينشر صورة مع روحاني والسيستاني ويغرد بالعربية.. ومغردون يعلقون

أبرز قدرات الصاروخ الذي قصفت به إيران قواعد أمريكية في العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، صورة تجمع والرئيس حسن روحاني مع علي السيستاني الذي يعتبر المرجعية الشيعية العليا في العراق.

جاء ذلك في تغريدة لظريف على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق كتب فيه باللغة العربية: "بشرى لنا جميعا في إيران وفي العراق بنجاح العملية الجراحية للمرجع الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني أدام الله ظله الوارف داعين الله جل وعلا بسرعة شفائه وأن يتم نعمته علينا بسلامته".

وكان مكتب السيستاني قد ذكر في بيان: "تعرض سماحة السيد (دام ظلّه) في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى إلى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - بإشراف فريق طبي عراقي.. نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء".

ويذكر أن السيستاني البالغ من العمر 89 عاماً، والذي نادرًا ما يظهر علانية، أدان استخدام "القوة المميتة" من قبل قوات الأمن العراقية تجاه المتظاهرين وطالب باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما رد فيه نشطاء على تغريدة ظريف: