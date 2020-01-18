جمال ريان يرد بنقطتين على وائل غنيم وانتقاده موقف الجزيرة من السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، على مقطع فيديو نشره الناشط المصري، وائل غنيم والتي وجه فيها انتقادات له وللطريقة التي تتناول فيها قناة ملف السعودية.

جاء ذلك في تغريدة لجمال ريان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "١-جمال ريان ملك حر في الجزيرة، والملك لا يغير مبادئه مثلك، ولكن إن طالب أي كان السعودية او غيرها بإغلاق قناة الجزيرة فانه يدافع عن وجوده، ولن يتوقف٢-الجزيرة لا تستضيف عريانا ولكن إن تعهدت بارتداء ملابس الرجال، والحديث بألفاظ تحترم المشاهد فسوف يستضيفك في قناة الجزيرة #مصر #الخليج".

وكان وائل غنيم قد وجه سؤالا في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بتويتر إلى الإعلامي جمال ريان قال فيه: "انت رجل تعمل بقناة الجزيرة قبل ما الجزيرة تتخانق مع السعودية ما كانوش بيجيبوا سيرة السعودية ابدا، دائما بالخير فقط.. فجأة أفتح التلفزيون أجد كل الناس الإعلاميين زي الأستاذ جمال ريال وزي وزي كل الناس المهمة دي بدأت تتكلم فجأة عن السعودية وبقولولنا كل المشاكل هناك، السؤال: هو انتو كدا تبقوا إعلاميين ولا حاجة برخصة؟"

وتالع غنيم قائلا في مقطع الفيديو: "يعني لما يداس على الزر ويقال لك تكلم عن كذا تتكلم عن كذا.. هو ده إعلام؟ انت كدة يا باشا شغال عند واحد مستأجرك عشان تبقى بوق إعلامي.."