لبنان.. محتجون يهاجمون قوات مكافحة الشغب في محيط البرلمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم عدد من المحتجين، قوات مكافحة الشغب في محيط البرلمان، بالعاصمة بيروت، السبت، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.

ونشرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تغريدة ناشدت فيها "المحتجين السلميين" بالابتعاد عن المناطق التي تشهد توترات في محيط البرلمان حفاظا على سلامتهم.

وجاء في التغريدة التي نشرت على صفحة المديرية على موقع تويتر: "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

ويشهد لبنان احتجاجات واسعة منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، ما نتج عنه استقالة حكومة سعد الحريري، وتكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة وهو ما لم ينجح به الأخير بعد.