ترامب يُهدد مرشد الثورة الإيرانية: على خامنئي أن يكون "حذرًا في كلامه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، عليه أن "يكون حذرًا جدًا" لما يقوله.

وكتب ترامب عبر حسابه في تويتر: "من يسمى بـ "المرشد الأعلى" لإيران، الذي لم يكن "الأعلى" في الآونة الأخيرة، لديه بعض الأشياء القذرة التي يقولها عن الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف ترامب: "اقتصادهم (إيران) في حالة انهيار، وشعبهم يعاني، يجب أن يكون (خامنئي) حذرًا جدًا في كلامه!"

وجاءت تغريدة ترامب بعد نحو ساعة من تغريدات كتبها خامنئي في حسابه باللغة الفارسية، قال فيها إن "صيحة انتقام الأمة الإيرانية كانت هي الوقود الحقيقي للصواريخ التي هزت القاعدة الأمريكية".

تغريدات خامنئي كانت عبارة عن مقتطفات من خطبة الجمعة، التي ألقاها اليوم باللغة العربية، في معرض تعليقه على ضربات طهران الصاروخية ضد قاعدة عين الأسد بالعراق، يوم 8 يناير/كانون الثاني، التي كانت تحوي قوات أمريكية، ردًا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية.

وأضاف خامنئي أن أمريكا قتل الكثير في العراق وأفغانستان، لكنها لم تعترف بذلك، في حين يعترف الرئيس الأمريكي أنه اغتالنا، مُعتبرًا قتل سليماني بأنه "فضيحة".

وخلال أول خطبة جمعة يلقيها منذ 8 سنوات، قال خامنئي إن ضربة صواريخ الحرس الثوري ضد قاعدة عين الأسد كانت "عمل إلهي".

وأضاف خامنئي إن "القوى الغربية بالاعتماد على العلم والتقانة والإعلام الكذاب والأساليب السياسة الماكرة استطاعت أن تهيمن على بلدان المنطقة بالتجسس والسيطرة السياسة والاقتصادية وزرع الغدة السرطانية الصهوينية في قلب بلدان غرب آسيا..".