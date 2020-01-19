أردوغان قبل المغادرة إلى برلين: تركيا مفتاح السلام بليبيا

صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

مقتل 40 على الأقل بعد غارة على مركز مهاجرين في ليبيا.. شاهد آثارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده باتت مفتاح السلام في ليبيا، وذلك في تصريحات أدلى بها الأحد، قبيل مغادرته إلى العاصمة الألمانية، برلين للمشاركة في مؤتمر يهدف لوضع حل للأزمة في ليبيا.

وقال أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن "موقف تركيا حيال ليبيا، لعب دورًا كبيرًا في كبح جماح الإنقلابي خليفة حفتر.. تم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات الانقلابي حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن".

وأردف: "إن الحكومة الليبية الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تتعرض لهجمات مكثفة منذ أبريل/ نيسان 2019.. اضطر نحو 400 ألف من أشقائنا الليبيين لمغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات".

وأضاف: "تركيا انتهجت موقفًا متزنًا ومبدئيًا منذ بدء الأزمة الليبية، وأكدت أن الحل الدائم يمكن تحقيقه عبر الحوار السياسي.. نعتبر قمة برلين خطوة مهمة بشكل خاص في سبيل ترسيخ وقف إطلاق النار والحل السياسي.. يجب عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".