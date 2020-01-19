نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

لبنان.. إصابة العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت قوى الأمن الداخلي في لبنان مقطع فيديو يُظهر توجيه أحد ضباط قوات مكافحة الشغب وهو يطالب المحتجين بوقف هجومهم على الجهات الأمنية مهددا بفض المظاهرة بـ"القوة".

ويظهر صوت الضابط في المقطع وهو يخاطب محتجين ويقول لهم: "نداء من قوى الأمن لجميع المتظاهرين، أوقفوا أعمال الشغب وإلا سنستعمل القوة لفض المظاهرة".

ويضيف الضابط في المقطع قائلا: "نداء من قوى الأمن لجميع المتظاهرين حافظوا على سلمية المظاهرة وإلا سنستعمل القوة لفضها"، على حد تعبيره.

وكانت قد شهدت مناطق عدة وسط العاصمة اللبنانية، بيروت، استمرارا للاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن لليوم الثاني، وأعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 80 شخصا بهذه الأحداث.