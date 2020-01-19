تداول فيديو ضرب الأمن لموقوفين بثكنة الحلو في لبنان.. وقوى الأمن ترد

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام عناصر بالأمن اللبناني، بالاعتداء وضرب موقوفين لحظة خروجهم من سيارة نقل امنية.

قوى الأمن اللبنانية عقبت على مقطع الفيديو بتغريدة قالت فيها: "يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض موقوفين للضرب خلال خروجهم من آلية لسوق السجناء في ثكنة الحلو.. على الفور امر المدير العام اللواء عماد عثمان فتح تحقيق بالحادث وسيتم توقيف اي عنصر اعتدى على الموقوفين".

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد اشتباكات قرب البرلمان انتشرت بسرعة إلى ساحة الشهداء، في العاصمة اللبنانية، بيروت، ووفقا لتقارير أصيب العديد من الأشخاص بينهم أفراد قوى الأمن بالإضافة إلى متظاهرين.

ويذكر أن وزير الداخلية اللبنانية، ريا الحسن، قالت في تغريدة على صفحتها بتويتر: "اكتر من مرة تعهدت انو احمي التظاهرات السلمية، وكنت دايمن اكد ع أحقية التظاهر. بس انو تتحول ه التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو امر مدان وغير مقبول ابدا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا الفيديو: