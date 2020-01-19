نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2020

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل 79 جنديا يمنيا وأصيب 130 آخرون في هجوم شنه الحوثيون المدعومون من إيران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على محافظة مأرب السبت، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية الرسمية السعودية، الأحد.

من جانبه، أدان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي الهجوم الذي وصفه بـ"الشنيع" و"الجبان" الذي شنه الحوثيون واستهدف جامعا داخل معسكر وقتل وأصاب العديد من الجنود.

وشدد هادي خلال بيان نشره مكتبه السبت على ضرورة الاستعداد للمعركة، واليقظة على الصعيد العسكري، في حين رأت وزارة الدفاع اليمنية أن "القوات المسلحة ستبقى الصخرة الصلبة التي تتكسر طموحات المشروع الإيراني الذي يهدف لزعزعة استقرار اليمن والمنطقة، عليها"، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الأحد.

وقالت الدفاع اليمنية إن الهجوم الإيراني جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني في العراق مطلع الشهر الجاري، وأشارت إلى أنها ورئاسة هيئة الأركان أمرت قادة القوات والضباط في مواقع عسكرية مختلفة لرفع الجاهزية ومستوى الحذر والإجراءات الأمنية.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف عددا من الجنود والمدنيين أثناء أدائهم الصلاة، وفقا لما ذكرته الإخبارية السعودية.

يذكر أن اليمن يعاني من حرب امتدت لسنوات بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين الذين تدعمهم طهران.