نشر الاثنين ، 20 يناير / كانون الثاني 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق من خلال عضوها علي البياتي لـCNN عن مقتل 3 أشخاص خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها منطقتي بغداد وكربلاء.

وقال البياتي لـCNN إن شخصين قتلا في بغداد وآخر في كربلاء التي تبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة العراقية.

وأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع لمنع الاحتجاجات من التوسع إلى مناطق أخرى.

أحداث الإثنين ترفع عدد القتلى إلى 495 منذ بدء الاحتجاجات في 1 أكتوبر\تشرين أول 2019.

وأضاف البياتي قائلا إن 40 شخصاً، معظمهم من الناشطين، خُطفوا على يد مسلحين مجهولين في بغداد وكل المناطق الأخرى منذ بدء الاحتجاجات.