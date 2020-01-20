نتنياهو: نجري اتصالات مع دول لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها

مجددا.. إجلاء نتنياهو من على منصة بعد إطلاق صاروخ من غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل تعيش ازدهارا على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية وعلى المستويين العملياتي والعسكري، لا مثيل له.

وقال نتنياهو وفقا لتصريحات نقلتها صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر (إسرائيل بالعربية): "أستطيع أن أعد على أصابع يد واحدة عدد الدول التي لا تريد التعاون معنا. نجري اتصالات مع دول مختلفة لم نكن نحلم سابقا بالتعاون معها ولكن دول كثيرة منها تقوم بذلك اليوم".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نحن نعيش ازدهارًا دبلوماسيًا واقتصاديًا وعملياتيًا وعسكريًا لا مثيل له"، على حد تعبيره.

وكان قد أعلن نتنياهو في عدة مناسبات سابقة أنه يعمل في السر والعلن لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، كما أكد وزير خارجيته، يسرائيل كاتس، على الأمر نفسه.

وكان قد زار رئيس الوزراء الإسرائيلي سلطنة عُمان في أكتوبر/تشرين أول من عام 2018 والتقى السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، كما أجرى كاتس زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. في يوليو/تموز الماضي.