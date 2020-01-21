إسرائيل ترحب بقرار كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله "جماعة إرهابية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الحكومة الإسرائيلية، بقرار حكومتي كولومبيا وهندوراس بتصنيف حزب الله اللبناني "جماعة إرهابية".

وقال عوفير غندلمان، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، في تغريدة له على تويتر، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي "يرحب بقيام كولومبيا وهندوراس بتصنيف #حزب_الله منظمة إرهابية".

واعتبر غندلمان في تغريدته أن " كولومبيا وهندوراس انضمتا اليوم إلى إسرائيل والولايات المتحدة في كفاحنا ضد الإرهاب العالمي. هذه هي خطوة هامة وأدعو دولا أخرى إلى الانضمام إلى هذه الخطوة".

من جانبه أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا، تصنيف حزب الله اللبناني كجماعة إرهابية، وقال في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء، "نشيد بإعلان كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا تصنيف حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية. إنها وغيرها من الجماعات الإرهابية غير الوطنية لا تزال نشطة في المنطقة. تواصل الولايات المتحدة حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التهديدات".

كانت بريطانيا أعلنت تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري، جماعة إرهابية، مما يعني تجميد كافة الأصول المالية للحزب أو أي من أعضائه في بريطانيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية.

كما أعلنت حكومات كولومبيا وهندوراس وغواتيمالا، تصنيف الحزب كجماعة إرهابية، حيث تشير تقارير إلى تنامي أنشطة الحزب في تلك البلاد، خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية وتمويل أنشطة الحزب.