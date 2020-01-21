الرئيس التونسي يكلف وزير المالية السابق بتشكيل الحكومة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير المالية السابق إلياس فخفاخ، بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، وذلك بعد أن فشل مرشح حزب النهضة التونسي الحبيب الجملي في الحصول على موافقة البرلمان التونسي على تشكيل حكومته.

ومن المنتظر أن يعلن فخفاخ تشكيل حكومته خلال شهر واحد، وسيتعين عليه الحصول على موافقة البرلمان على تشكيل تلك الحكومة، حسبما ينص الدستور التونسي.

ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس التونسي مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس النواب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

وفي حال عدم التوافق على حكومة فخفاخ في البرلمان التونسي، فإن دستور البلاد ينص على أنه يحق للرئيس التونسي حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال فخفاخ، البالغ من العمر 47 عامًا، في أعقاب تكليفه بتشكيل الحكومة، الاثنين، إنه سيعمل على تشكيل حكومة متناغمة تحقق أهداف ثورة الشعب التونسي، مشيرًا إلى أنه "سيفتح المجال لأوسع توافق سياسي ممكن" في تشكيل حكومته، التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية فضلا عن تحديات ممارسة الديمقراطية، على حد وصفه.

وخاض رئيس الوزراء المكلف في تونس انتخابات الرئاسة في أكتوبر تشرين الأول الماضي عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وهو حزب غير ممثل في البرلمان، وتقلد منصبي وزارتي السياحة والمالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علين وانتخب في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في أعقاب ثورة ديسمبر كانون الأول 2010.