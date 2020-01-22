ماذا قالت زوجة جبران باسيل له بعد خروجه من حكومة لبنان الجديدة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت شانتال عون باسيل، زوجة وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، على استثناء اسم جبران باسيل من حقيبة الخارجية في حكومة حسان دياب الجديد ناشرة صورة لهما على صفحتها بموقع مشاركة الصور "انستغرام".

وقالت شانتال في تعليق على الصورة: " في العام 2008 عندما عينت وزيرًا للمرة الأولى، سألني صحفيّ عن شعوري بأني زوجة وزير. وكان جوابي: جبران سيبقى دائما جبران، اللقب سيزول، المهم ما سيحققه خلال توليه منصبه وقد أعطيت كل ما عندك.."

وتابعت قائلة: "بعد مرور 11 عامًا وفي الوقت الذي أرحب بك بمنزلك، أريدك أن تعلم أنّ اسمك سيظلّ دائمًا أفضل لقب تحمله".

ويذكر أن أبرز التغييرات التي شهدها تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، كان الإطاحة بوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، وهم بالترتيب: إلياس أبو صعب وريا الحسن وجبران باسيل صهر الرئيس اللبناني.

ومن المقرر أن يتولى مهام هذه الوزارات السيادية الثلاث، زينة عكر كنائبة لرئيس الوزراء ووزيرة للدفاع الوطني، وناصيف حتى وزيرًا للخارجية والمغتربين، ومحمد فهمي وزيرًا للداخلية والبلدين.