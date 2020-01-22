دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت وسائل إعلام سعودية مقطعا من مقابلة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع وكالة رويترز، والتي أكد خلالها أن "المزاعم" التي تحدثت عن اختراق هاتف الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "سخيفة".

وقال بن فرحان في حوار مع الوكالة على هامش منتدى دافوس: "أعتقد أن كلمة سخيف هي التعبير الصحيح، فالفكرة التي تقول إن ولي العهد السعودي يخترق هاتف جيف بيزوس سخيفة".

وأضاف وزير الخارجية السعودي قائلا: "ما أفهمه من تقرير الأمم المتحدة، وهو ليس تقريرا بالفعل بل بيانا بُني على تقرير لشركة خاصة لم يتم تدقيقه من أي وكالة مستقلة، وفي استنتاجها الخاص، لا يوجد دليل ملموس لتأكيد الادعاءات التي تطلقها".

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية قد قالت في تقريرها المنشور فجر الأربعاء: "خبراء التحقيقات الذين عينهم جيف بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة متوسطة إلى قوية إلى أن حساب الواتساب الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون العام 2018".

بالمقابل، أصدرت السفارة السعودية في واشنطن ردا على هذه التقارير الإعلامية وصفت فيه هذه الادعاءات فيه بـ"السخيفة"، ودعت إلى التحقيق فيها كي يتوصل الجميع إلى الحقيقة.

يذكر أن جيف بيزوس هو مالك صحيفة "واشنطن بوست" التي كان يعمل بها الصحفي السعودي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، جمال خاشقجي.