الأمم المتحدة: مقتل 1500 مدني في القصف بشمال غرب سوريا خلال 9 أشهر

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، مارك كاتس، إن أكثر من 1500 مدني قتلوا في الغارات الجوية والقصف في شمال غرب سوريا، خلال الشهور التسعة الماضي.

وأشار نائب منسق الأمم المتحدة في تغريدته، إلى أن 350 ألف نزحوا من شمال غرب سوريا منذ الأول من ديسمبر كانون الأول الماضي، وأن 80% من هؤلاء النازحين من النساء والأطفال.

وأضاف كاتس، أن نحو 20 ألف شخص معظمهم من حلب، نزحوا خلال الأسبوع الماضي.

وكتب مارك كاتس في تغريدة له على تويتر، الخميس، "الكابوس في شمال غرب سوريا مستمر.. 1500 مدني قتلوا جراء الغارات الجوية والقصف خلال الأشهر التسعة الماضية، 350 ألف مدني نزحوا منذ 1 ديسمبر كانون الأول، 80% منهم من النساء والأطفال، ونزح 20 ألف شخص في الأسبوع الماضي، معظمهم من غرب حلب".

ويستهدف النظام السوري وحلفاؤه الروس، مناطق شمال غرب سوريا، إدلب وحماة، والتي تسيطر عليها فصائل معارضة، بغارات جوية وقصف مدفعي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.