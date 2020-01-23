الجبير: لم يكن هناك تفويض لقتل خاشقجي ولا نعرف مكان جثته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اتهاماته لإيران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية للحوثيين والتي تستهدف بلاده، وأكد الجبير، الخميس، خلال إحدى جلسات منتدى دافوس في سويسرا، أن المملكة العربية السعودية لا تسعى للتصعيد مع إيران، وأن هجمات أرامكو لازالت قيد التحقيق من قبل السلطات السعودية.

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أنه "على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب، معربا عن قلق الرياض من تدخل إيران في الشأن الداخلي للعراق، مشيرًا إلى أن "شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها"، على حد وصفه.

وقال الجبير، في إحدى جلسات منتدى دافوس، إن "إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وما حدث عكس ذلك".

وفي أعقاب مقتل قسام سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، توعد مسؤولون إيرانيون بإخراج القوات الأمريكية من منطقة الخليج.

وفيما يتعلق بالأزمة في اليمن، أوضح عادل الجبير، أن بلاده أطلقت سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية، وأن الحوثيين سيكونون جزء أصيل من مستقبل اليمن، لكن "السعودية لن تسمح لهم باحتكار السلطة"، مشددًا على أنه "لن يكون هناك حزب الله جديد في اليمن".

وحول الموقف السعودي من الأزمة الليبية، قال الجبير، إن المملكة تعمل مع عدد من الدول العربية على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأضاف "من الخطر أن تكون هناك تدخلات خارجية في ليبيا".

جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة باللغة العربية له على تويتر، الخميس، انفتاح بلاده على الحوار مع جيرانها، واستعداد طهران للمشاركة في أي خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة وإعادة الأمل إلى شعوبها، على حد وصف ظريف.