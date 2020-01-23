دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ردة فعل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، وما أجاب به صحفي ألح عليه بالسؤال عن اتهام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بقرصنة هاتف الملياردير ومؤسس أمازن، جيف بيزوس.

ويظهر في مقطع الفيديو لحاق الصحفي من قناة ITV بالوزير السعودي وفيما يلي الحوار الذي دار بينهما:

الصحفي: السيد الوزير هل أستطيع سؤالك عن تقرير صحيفة الغارديان؟

الأمير عبدالعزيز: أنا وزير الطاقة.

الصحفي: لماذا تقوم المملكة العربية السعودية بقرصنة هاتف جيف بيزوس؟

الأمير عبدالعزيز: اعتقد انك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخاطئ.. وكل ما تفعله الآن هو التشتيت

الصحفي: هل جيف بيزوس هدف شرعي؟

الأمير عبدالعزيز: اعتقد أن هذه سخرية ومزحة.

الصحفي: لماذا هي سخرية سيدي؟ الناس مهتمون

الأمير عبدالعزيز: لأنك غبي

الصحفي: لأنني غبي؟

الأمير عبدالعزيز: نعم.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذا الفيديو: