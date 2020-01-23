دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق وليد، شقيق الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول على التداول الواسع لفيديو ردة فعل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عند سؤاله عن تقرير قرصنة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لهاتف الملياردير ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس.

وقال وليد في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "بعيداً عن العواطف، لا اعتقد أن وزير الطاقة مختص في الإجابة عن مواضيع لا تخص النفط والطاقة ورغم هذا حافظ على هدوئه وتوازنه خاصة وأنه خرج من اجتماع مهم. لم يكن الصحفي موفقاً في طريقة أسئلته وربما كان يحاول الاستفزاز. هذه الدبلوماسية هي مصدر قوة وليست مصدر ضعف ويجب ان نعتز بها".

وكانت صحيفة الغارديان وفاينانشال تايمز قد قالت في تقريرها المنشور فجر الأربعاء: "خبراء التحقيقات الذين عينهم جيف بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة ’متوسطة إلى قوية‘ إلى أن حساب الواتساب الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون العام 2018".

من جهتها ردت السفارة السعودية في واشنطن، الأربعاء، بتغريدة قالت فيها: "التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقترح وقوف المملكة خلف قرصنة هاتف السيد جيف بيزوس سخيفة، ندعو للتحقيق في هذه المزاعم لنتمكن جميعا من الحصول على الحقائق".