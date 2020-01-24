دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إنه لا وجود لعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، تمسك بلاده بمبدأ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.

ويوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتزم إعلان تفاصيل خطة السلام بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، قبل يوم الثلاثاء، حيث موعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، في البيت الأبيض.

ومن ناحية أخرى، وصف الجبير خطاب إيران بأنه "مزدوج" دون التزام سلطاتها بما تقول. وتساءل: الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟"

وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أن "الشعب الإيراني معتدل تاريخيًا، لكن النظام اختطف الدولة"، حسب تعبيره.

ودعا الجبير إيران إلى التوقف عن مهاجمة السعودية بالصواريخ أو بالمليشيات، موضحًا أن بلاده لم تقم بذلك ضد طهران.

وأشار الجبير إلى أن العقوبات المفروضة على إيران جاءت نتيجة "سلوكها في المنطقة وليس برغبة منا"، مُشددًا على ضرورة حل الأزمات والصراعات في المنطقة "بالتنسيق والحوار".

وفي الآونة الأخيرة، كان مسؤولون سعوديون وإيرانيون قد أبدوا انفتاحهم على الدخول في حوار بشأن الأوضاع في المنطقة.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: "لا نريد الحرب في اليمن، ويجب أن ندعم الحل السياسي هناك"، إلا أنه أكد عدم قبول الرياض لسيطرة "أقلية سياسية على المشهد في اليمن"، في إشارة إلى جماعة الحوثيين، التي انقلبت على مساعي الحوار في البلاد، حسب قوله.